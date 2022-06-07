رابط مباشر موقع epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي دور الأول في العراق 2022 برقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية pdf

رابط مباشر موقع epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي دور الأول تستمر عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق وكذلك أولياء الأمور بالاطلاع على نتيجة امتحانات الدور الأول 2022 الوزاري والتمهيدي والخارجي في جميع المحافظات العراقية بشكل عام، وذلك جاء بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الامتحاني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم وموعد الامتحانات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط مباشر موقع epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي دور الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن نتائج الدور الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت تمر بالمرحلة النهائية، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بطلاب بعض المحافظات خلال الأيام الأخيرة، وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه الأيام تشهد العمل على اعتماد النتيجة من قبل الجهات المسؤولة في كل محافظة لكي يتم إعلان النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، كما أشارت إلى إمكانية استخراج النتيجة من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، وقد جاءت معدلات نجاح طلاب الصف السادس الابتدائي في امتحانات الدور الأول على نحو مرتفع هذا العام، وذلك بالتزامن مع إجراء الامتحانات مؤمنة بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية.

موقع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن أن يتم الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول الصف السادس الابتدائي في العراق بجميع المحافظات، من خلال اتباع الخطوات التالية.