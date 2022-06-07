كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1443 وشروطه في السعودية

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1443 تقدم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخدمات والتي تعد من أهمها خدمة التأهيل الشامل، ويخص هذا الدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والفئات الضعيفة في مجتمع المملكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بصرف راتب لهذه الفئات بهدف مساعداتهم في تلبية احتياجاتهم وتحمل نفقات المعيشة وذلك تبعا لمراكز التأهيل الاجتماعي والمهني في السعودية، وتقدم الدولة المتمثلة في وزارة العمل من خلال برنامج التأهيل الشامل بصرف دعم مالي يتم تحديده كل فئة علي حسب الحالة الصحية للمستفيد، كما وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في مستحقين الاستفادة من برنامج الدعم.



كيفية التسجيل في الـتأهيل الشامل 1443

وضعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات لتسجيل بشكل إلكتروني في برنامج التأهيل الشامل، وذلك ليتمكن المستفيد من الدعم الحصول علية بكل سهولة و يسر من خلال إتباع الخطوات التالية :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أنقر على زر إنشاء حساب جديد. على المتقدم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منه بشكل صحيح. قم بكتابة الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية في المربعات المخصصة لذلك. ادخل رمز التحقق المرئي، ثم أنقر على كلمة تسجيل. سوف يصلك على جوالك الذي تم إدخاله رسالة بها كلمة المرور. ادخل رقم الهوية ورقم المرور المرسل، وبعد ذلك أنقر على تسجيل الدخول. أنقر على زر طلب الإعانة المالية لذوي الإعاقة. قم بالضغط على أيقونة الدخول على الخدمة، وإدخال البيانات المطلوبة وبيانات الدخل الشهري، ثم النقر على أيقونة التالي. إدخال الحساب البنكي للمتقدم للإعانة،ويشترط أن يكون الحساب نشط وباسم طالب الإعانة. إرفاق التقرير الطبي الذي يثبت الحالة، ودرجة إعاقتها. و أخيرا سوف يصل للمتقدم رسالة تفيد بالتسجيل لطالب الإعانة، وتطلب منه التوجه إلى أقرب مركز تأهيل لتقديم الأوراق والمستندات.

المستندات المطلوبة للحصول على مؤهل شامل في المملكة العربية السعودية

يجب تقديم أوراق ووثائق معينة تثبت الإعاقة وتثبت أحقية ذلك الشخص. ثم يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الأصلية مع التقديم الأصلي، للتحقق من صحة الشخص. يجب أن يخضع مقدم الطلب لفحص جسدي لإعادة التأهيل. ثم يتم تقديم تقرير طبي يوضح نسبة الإعاقة مع تاريخ مكتوب، ويجب أن تكون جميع البيانات والتقارير حديثة في الفحص. يجب على المرشح للحصول على مؤهل كامل تقديم أربع صور شخصية، مقاس أربعة في ثلاثة. ثم يجب تقديم مستند من المنشأة التي ينتسب إليها الموظف قبل ذلك أو قبل الإعاقة، مع تحديد قيمة الراتب الذي يتقاضاه في المنشأة. يجب أن تكون هذه الورقة مختومة بختم خاص بالمؤسسة.

شروط التسجيل في الـتأهيل الشامل

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بوضع عدة من الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم المقدم حيث جاءت هذه الشروط كالأتي:

أن يكون طالب الإعانة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من لديهم بعض المشاكل الصحية التي تمنع من مزاولة العمل. يجب أن يكون عمر طالب الإعانة لا يزيد عن 45 سنة، ولكن هناك بعض الحالات يتم منحها البرنامج في عمر أقل من ذلك . يمكن أن يحصل علي الدعم الشخص الذي تعرض لحادث في سن اقل من 45 سنة و أن يحضر ما يفيد بانه قد تعرض لحادث قبل تخطية السن المحدد. يشترط أن يكون طالب الإعانة من البرنامج مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. يلزم ألا يكون المتقدم مستفيد من الخدمات المقدمة من مراكز الإيواء. يشترط أن يكون الراتب الشهري لطالب الإعانة من الدعم في حالة عمله لا يزيد عن 2500 ريال سعودي للأعزب و3000 ريال سعودي للمتزوج.

خطوات الاستعلام عن رقم المستفيد من التأهيل الشامل

أن يقوم المستعلم بالدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. قم باختيار الخدمات الإلكترونية. عليك بالضغط على الخدمة الخاصة بتحديث بيانات المستفيدين من الدعم. أن يضغط المستعلم على أيقونة خدمات. وأخيرا سوف يظهر لك صفحة بها جميع بيانات المستفيد ورقم التأهيل الخاص به وتاريخ الطلب.

تحديث بيانات التأهيل الشامل 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية خدمة تحديث بيانات التأهيل الشامل عبر موقعها الإلكتروني، من أجل الاستفادة من كافة خدمات وكالة الرعاية، ويمكن تحديث بيانات المستفيد من التأهيل الشامل باتباع الإجراءات الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم النفر على الخدمات الإلكترونية ومن ثم خدمة “وكالة الرعاية”. الضغط على خيار الاستعلام عن الإعانة المالية. ثم تعبئة البيانات المطلوبة للاستعلام المتمثلة في “رقم المستفيد، ورقم الهوية، والرمز المرئي”. النقر على عرض. عقب استعراض المعلومات يتم النقر على أيقونة بيانات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل. ثم إدخال البيانات المراد تحديثها. التأكد من صحة كافة البيانات المُدخلة ومراجعتها. النقر على أيقونة إرسال الطلب

ما هي مدة تقييم الإعاقة

جاءت الفترة التي يتم فيها تقييم الإعاقة وتحديد حالة المتقدم 30 يومًا منذ تقديم الطلب، وإن لم يتم الرد على المتقدم فيمكنه تقديم شكوى من خلال خدمة صوتك مسموع على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر إن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدمة تقييم الإعاقة التي تهم عدد كبير من المواطنين ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن التسجيل في الخدمة للحصول على الاستحقاق من وزارة التنمية الاجتماعية، ويستطيع الفرد التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن الوزارة حثت المستفدين من البرنامج على تحديث بياناتهم وكما إنها أوضحت طريقة وشروط تحديث التأهيل الشامل 1442 برقم الهوية، وذلك ليصل الدعم لمستحقيه في جميع أنحاء المملكة السعودية.