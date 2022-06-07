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كيكة البسكويت الباردة تعتبر من أروع أطباق الحلويات العصرية، التي أصبح تواجدها في المناسبات شيء ضروري، لأن الجميع يعشق تناولها، لأنها شهية ولذيذة ولا رونق خاص، مما يجعل من يتناولها أن يشعر بالانتعاش خاصة في فصل الصيف، ويمكن تحضيرها بطرق عديدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة ب 4 مكونات فقط المقادير 300 جرام من البسكويت السادة.

خمسة باكت كريم شانتيه.

250 جرام من الحليب السائل.

كوب صغير من القشطة. طريقة التحضير اخفقي نصف مقدار الحليب مع مقدار الكريم شانتيه جيدا بالمضرب الكهربائي، حتى يصبح مثل الفوم.

ضيفي مقدار القشطة إلى خليط الكريم شانتيه، ثم قلبيهم.

اغمسي حبات البسكويت في مقدار الحليب المتبقي، ثم قومي برص البسكويت في قالب الكيك البارد، حتى تكوني طبقة، ثم وزعي فوقها الخليط المخفوق.

وزعي طبقة من البسكويت بعد وعه في الحليب فوق الخليط، ثم استمري في وضع الطبقات حتى تنتهي من المقدار، ويتكون لديك الحلى.

ضعي القالب في الثلاجة لمدة كافية، حتى يتماسك الحلى، وتصبح كيكة البسكويت الباردة جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة في الفرن المكونات كأسان كبيران من البسكويت السادة المفتت.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

كأس ونصف كبير من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مكونات الطبقة الثانية 8 حبات من الجبن المثلثات.

كوب صغير من الحليب المكثف.

عبوة كبيرة من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة شوكولاتة الدهن.

كوب كبير شكولاتة بيضاء. طريقة التحضير اخفقي البيض مع الكاكاو، والسكر جيدا بالمضرب، ثم ضيفي إليهم البيكنج بودر واستمري في الخلط حتى يتكون خليط مثل البودينح.

ضيفي البسكويت المفتت إلى خليط الكاكاو، ثم امزجيهم سويا.

اسكبي خليط البسكويت في صينية حراري، ثم ضعيها في فرن ساخن على حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة.

امزجي الجبن المثلثات مع القشطة والحليب جيدا، حتى يصبحوا مزيج متجانس.

وزعي خليط الجبن فوق سطح كيكة البسكويت بالتساوي، ثم ضعي الصينية في الفرن مرة ثانية، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق، زيني كيكة البسكويت بالشوكولاتة عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بـ4 مكونات فقط - ثقفني

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