now استعلام نتائج الصف الثالث الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

استعلام نتائج الصف الثالث الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022. جاري خلال هذه الأيام الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، بعد أن تم اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين بعد انتهاء عمليات التصحيح، وقد شهدت الساعات القليلة الماضية ظهور النتائج في غالبية المحافظات المصرية، في حين لم تعلن عدد قليل من المحافظات عن نتائج طلابها مثل محافظة أسيوط والتي من المتوقع ظهورها يوم السبت القادم بناء على تصريحات مسؤولين، في حين تم ظهور نتيجة محافظة القليوبية منذ قليل وسنوافيكم بالتفاصيل عن الأمر. وكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

استعلام نتائج الصف الثالث الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022

في إطار الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التعليم الإعدادي قام محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان باعتماد نتائج المحافظة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تمت كافة إجراءات التصحيح داخل الكنترول بالإدارات التعليمية بالمحافظة، وعلى هذا أكد المحافظ على أن نسبة النجاح هذا العام في المحافظة بلغت 74.77%، ونسبة نجاح مدار الإعدادية المهنية هذا العام بلغت 90.68%، وذلك من إجمالي عدد الحضور هذا العام والبالغ عددهم 115480 طالب وطالبة، في حين بلغ عدد المقيدين بتلك المرحلة في دفاتر الوزارة 115533 طالب وطالبة.

وفي نفس السياق أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن عمليات التصحيح في المراحل الأخيرة، وتتم خلال اللحظات الحالية رصد درجات الطلاب وتجميعها ليتم إعلانها خلال الأيام القلليقة القادمة، وأكدت مصادر رسمية أنه يوم السبت القادم الحد الأقصى لإعلان النتيجة بالمحافظة وخاصة وأنه تم الإعلان في غالبية المحافظات المصرية عن النتيجة.

استخراج نتائج الصف الثالث الإعدادي

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر أنه يتم استخراج نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مجرد الذهاب إليه عبر الاتصال بشبكة الإنترنت والدخول لقسم نتائج الطلاب واتباع الخطوات التالية من تسجيل بيانات الطالب والضغط على أيقونة عرض النتيجة تظهر مباشرة درجات الطالب في امتحانات المواد الدراسية التي خاضها الفترة الماضية. وذلك من ضمن خطة الحكومة المصرية لرقمنه الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت.

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي