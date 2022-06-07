نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2022 بعد الشهادة الاعدادية وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2022 بعد الشهادة الاعدادية في مفضلة البحث لدى طلاب الصف الثالث الإعدادي وخاصة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات والحصول على النتيجة، وفي مقارنة المجموع بالحد الأدنى لعدة مدارس لمعرفة المدرسة المناسبة له، حيث إنه يتوفر أمام الطلاب الآن الكثير من الاختيارات الجيدة بدلا من الثانوية العامة، ومن بين هذه الاختيارات التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي وفيما يلي سوف نذكر كافة المعلومات التي يرغب في معرفتها الطلاب وأولياء الأمور.

تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

يجب على الطالب الذي يرغب في التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي أن يكون حاصل على الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التربية والتعليم ويكون الحد الأدنى له 250 درجة.

شروط القبول في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

مدارس مياه الشرب والصرف الصحي هي مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل طالب يرغب في التقدم للالتحاق بتلك المدارس ومن أبرز هذه الشروط التي وضعتها ما يلي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على مجموع الشهادة الإعدادية مناسب للتنسيق الذي يتم تحديده من قبل الوزارة لهذا العام.

يجب ألا يزيد عمر الطالب عن سبعة عشر عام في شهر أكتوبر للعام الدراسي الحالي 2022.

يجب أن يقدم الطالب في المدرسة التابعة للمحافظة المقيم بها فقط، ويتوفر أربعة أفرع للمدرسة وهم، مدرسة في محافظة القليوبية، والمنوفية وبني سويف والبحيرة.

يقوم الطالب يملئ الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة فور قبوله.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب

عند قبول الطالب في مدرسة مياه الشرب فإنه يحتاج إلى تقديم بعض الأوراق وهي:

شهادة ميلاد.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

بيان بدرجات الشهادة الإعدادية.

صورة لنجاح الطالب في المرحلة الإعدادية.

مميزات الالتحاق بمدرسة مياه الشرب

قبل أن يلتحق الطالب إلى أحد المدارس فإنه يبحث هو وولى أمره عن أهم مميزات تلك المدرسة، وفيما يلي سوف نذكر أبرز مميزات الالتحاق بمدرسة مياه الشرب وهي كما يأتي:

تقبل المدرسة عدد محدد من الطلاب مما يجعل الطالب يحصل على فرصة تعليمية مميزة.

يمكن للطالب التعين والتثبيت في شركات المياه بالإضافة إلى حصوله على كافة مميزات الوظيفة الحكومية.

مدة الدراسة ثلاث سنوات ويمكن. للطالب العمل أثناء فترة الدراسة أو بعدها.

يمكن للطالب أن يلتحق بأحد الكليات أو المعاهد الفنية لاستكمال الدراسة.

قدمنا لكم تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يرغب في التقديم.