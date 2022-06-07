مبعوث أمريكى: بيونجيانج قد تجرى تجربة نووية سابعة فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية، سونج كيم، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد تجرى تجربة نووية سابعة فى "أى وقت" ولم تبد أى اهتمام بالعودة إلى المفاوضات.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال كيم، فى إفادة للصحفيين عبر الهاتف، إن كوريا الشمالية أطلقت عددا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية هذا العام، كما أن مسؤوليها يستخدمون لهجة يمكن أن تشير إلى اعتزامهم استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

وأكد كيم تقديرات الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة، وفقا لرويترز.

وأضاف، عندما سئل متى قد يحدث ذلك: "فيما يخص التوقيت، ليس لدى أى شيء آخر. قاموا بالاستعدادات بشكل واضح، وما أفهمه هو أنهم يمكن أن يجروا اختبارا فى أى وقت".

وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية اختبرت فى الخامس من يونيو إطلاق 8 صواريخ باليستية من مناطق مختلفة، وهو أكبر عدد تم إطلاقه فى يوم واحد.