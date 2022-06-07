العالم اليوم - معركة سيفيرودونيتسك تحتدم وزيلينسكي يتعهد بمواصلة القتال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:15 مساءً - تكثف القوات الروسية هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك، التي تعد آخر جيب للقوات الأوكرانية في مقاطعة لوغانسك، بإقليم دونباس، الواقع شرقي أوكرانيا.

وفيما تقول روسيا إن قواتها تتقدم في المدينة، وأنها تسيطر على وسط المدينة والأحياء السكانية فيها، فإن كييف تقول إن قواتها تحاول "التمسك بالمكاسب التي حققتها قواتها في هجوم مضاد مفاجئ غَيَّر مسار المعركة هناك الأسبوع الماضي".

وبرز القتال على هذه المدينة الصناعية الشرقية الصغيرة كمعركة محورية، إذ تركز روسيا قوتها الهجومية عليها على أمل تحقيق أحد أهدافها المعلنة، وهو السيطرة الكاملة على لوغانسك.

وقال رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أوليكساندر ستريوك، للتلفزيون الأوكراني الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على مواقعها، مضيفا: "قواتنا المسلحة عززت مواقعها وصمدت على خط المواجهة".

وقال رومان فلاسينكو، وهو مسؤول محلي آخر، إن القوات الأوكرانية تسيطر على المنطقة الصناعية بالمدينة ومصنع آزوت للكيماويات. بينما قالت موسكو إن قواتها تتقدم في المدينة، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، بدت روسيا على وشك تطويق المدافعين الأوكرانيين في لوغانسك في محاولة لقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى سيفيرودونيتسك ومدينة ليسيتشانسك المجاورة الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيرسكي دونيتس.

وتضغط روسيا من 3 اتجاهات رئيسية هي الشرق والشمال والجنوب في محاولة لتطويق الأوكرانيين في دونباس.

وقت الرحيل

بدوره، قال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، للتلفزيون الأوكراني، إن هناك قصفا مطردا بطول خط الجبهة وإن روسيا تحاول الاندفاع صوب سلوفيانسك وكراماتورسك، أكبر مدينتين تسيطر عليهما أوكرانيا في دونيتسك.

وفي الأثناء، مازالت والجهود جارية لإجلاء من بقي من السكان. وقال كيريلينكو: "الناس يفهمون الآن، رغم أن الوقت متأخر، أن وقت الرحيل حان".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن، الثلاثاء، تحرير مدينة سفياتوغورسك في "جمهورية دونيتسك الشعبية" من القوات الأوكرانية.

وأضاف أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك في "جمهورية لوغانسك" بشكل كامل، مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة.

زيلينسكي: سنواصل القتال

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا "ستقاتل لاستعادة كل أراضيها التي احتلتها القوات الروسية".

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو، خلال فعالية استضافتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "لقد فقدنا بالفعل الكثير من الناس، وببساطة ليس بوسعنا التنازل عن أراضينا".

وأضاف أن الجمود "ليس خيارا.. علينا تحرير كامل أراضينا"، وفقا لرويترز.

جاءت تصريحات زيلينسكي للرد بقوة على اقتراحات بضرورة أن تتنازل أوكرانيا لروسيا عن بعض أراضيها من أجل إنهاء المعارك التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أجريت معه في الآونة الأخيرة، إن من المهم عدم "إهانة" موسكو، وهو ما تم تفسيره في أوكرانيا على أنه يوحي بضرورة قبول بعض المطالب الروسية.

ولدى سؤاله عن تعليق ماكرون، قال زيلينسكي: "لا نهين أحدا. نرد بالمثل".