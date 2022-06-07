إصابة وزيرين إسرائيليين بكورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة الإسرائيلية تسجيل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس منذ نهاية أبريل الماضى. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه تم تشخيص إصابة وزير الأمن الداخلى بفيروس كورونا. بينما أوضح مكتب بارليف أن الأخير "على ما يرام ويواصل العمل من المنزل كالمعتاد". وسبق أن أصيب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا فى يناير من العام الحالى. وكان وزير الصحة الذى تم تشخيص إصابته بكورونا مساء أمس، عقد نقاشا عن بعد مع كبار المسؤولين فى وزارته بعد زيادة معدل الإصابة بالأمراض.

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