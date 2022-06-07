الولايات المتحدة تضيف أربع وجهات إلى قائمة تحذيرات السفر بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه تم اعتبار كل من جويانا ومنجوليا وناميبيا وسانت كيتس ونيفيس دولاً من المستوى الثالث من مخاطر السفر، الذين كانوا سابقًا من المستوى الثانى، أو الخطر "المعتدل".
وأوضحت الصحيفة أن مراكز السيطرة حذرت من السفر إلى هذه الوجهات حال عدم تلقى لقاحات ضد (كوفيد-19).
ويعد هذا المستوى "الثالث"، هو الآن الأعلى بين تصنيفات المخاطر لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويُعرف المستوى الرابع باسم "ظروف خاصة / لا تسافر"، وحاليًا لا توجد وجهات فى تلك القائمة.
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