اليابان وأمريكا تجريان مناورات عسكرية مشتركة وسط تزايد تهديدات كوريا الشمال

جدة - نرمين السيد - أجرت اليابان والولايات المتحدة تدريبات عسكرية جوية مشتركة بواسطة طائرات مقاتلة فوق بحر اليابان، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين، بعد أيام قليلة من إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ باليستية وسط تزايد التكهنات بسعيها لإجراء تجربة نووية محتملة.





وذكرت وزارة الدفاع اليابانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن الهدف من المناورات اليابانية-الأمريكية، هو التأكيد على الإرادة القوية لطوكيو وواشنطن للرد على أى تهديد محتمل، لا سيما التشديد على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين.

وأوضح البيان أن أربع طائرات من طراز "إف-15 إس" شاركت من المناورات العسكرية من قاعدة "شيتوسى" التابعة لقوات الدفاع الجوى اليابانية فى هوكايدو، وطائرتين من طراز "إف-16 إس" من قاعدة القوات الجوية الأمريكية فى ميساوا بمحافظة أومورى اليابانية، حيث شاركت جميع المقاتلات فى "مجموعة متنوعة من التدريبات التكتيكية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الاثنين، إن واشنطن قلقة من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية "فى الأيام المقبلة".

وأطلقت كوريا الشمالية، أول أمس الأحد، 8 صواريخ باليستية فى المياه قبالة ساحلها الشرقى غداة تدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الأمريكى والكورى الجنوبى استمرت ثلاثة أيام.

وتأتى عمليات الإطلاق الجديدة هذه بعد ثلاثة أيام من تدريبات واسعة النطاق أجراها الجيشان الأمريكى والكورى الجنوبى بمشاركة حاملة الطائرات "يو-إس-إس رونالد ريجان" العاملة بالطاقة النووية.

وكانت هذه المناورات الأولى المشتركة بين البلدين منذ تولى الرئيس الكورى الجنوبى الجديد، يون سوك-يول، منصبه أوائل مايو، واعدًا بسياسة أكثر صرامة تجاه بيونج يانج. كما أنها أول مناورات تشارك بها حاملة طائرات منذ نوفمبر 2017.