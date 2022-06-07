الإمارات تعلن تسجيل 5 حالات جديدة بجدرى القرود وحالتى شفاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية -وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"- إأن تسجيل الحالات الجديدة جاء "وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصى المبكر للمرض". كما أعلنت الوزارة شفاء حالتين من المصابين بجدرى القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية فى مستشفيات الدولة، وتعافيهما التام من أعراض المرض. وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بـ"ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات". وطمأنت أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة "تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصى وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحى لكافة الأوبئة والأمراض المعدية". وكانت الإمارات قد أعلنت فى 24 مايو الماضى رصد أول حالة لجدرى القردة فى البلاد لسيدة زائرة من غرب إفريقيا.

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