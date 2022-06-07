البيت الأبيض: إدارة بايدن تركز على التوصل لتسوية فى اليمن لإنهاء الحرب

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض -حسبما أفاد بيان على موقع البيت الأبيض الأمريكى- إن إدارة الرئيس بايدن تركز على التوصل إلى تسوية لوقف إطلاق النار فى اليمن وتثبيت الأمن والسلام، مضيفة أن المبعوث الأمريكى لليمن كان له دورا حيويا فى تمديد الهُدنة الأممية فى اليمن لشهرين إضافيين.

وأشادت بيير، بالدور الحاسم للقيادة السعودية لتمديد الهدنة فى اليمن، مجددة التزام بلادها بمساعدة السعودية فى الدفاع عن أراضيها ضد الإرهاب.

كما أكد الرئيس الأمريكى، مرارًا على التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية فى الدفاع عن أراضيها من إيران وغيرها من التهديدات.

وأعلن المبعوث الأممى إلى اليمن هانس جروندبرج، الخميس 2 يونيو، موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين، على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وذلك قبل ساعات من انتهائها، وذلك وفق الأحكام الواردة بالاتفاقية الأصلية، التى دخلت حيّز التنفيذ فى 2 أبريل الماضى.