السعودية: إطلاق مبادرة طريق مكة فى عدد من الدول لاستقبال الحجاج

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء السعودى - فى بيان صحفى أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء- أن إطلاق مبادرة طريق مكة فى عدد من الدول؛ يهدف إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، فى إطار ما توليه المملكة من الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إلى أعلى مستوى، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

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