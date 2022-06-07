الكاظمى: 76 مليار دولار احتياطى البنك المركزى العراقى

جدة - نرمين السيد - وأشار الكاظمى - خلال مؤتمر صحفى فى بغداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أنه خلال عامين من عمر الحكومة كان احتياطى البنك المركزى أقل من 50 مليار دولار والآن وصل إلى 76 مليار دولار، وسيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الجارى، مؤكدا أن الحكومة أتت فى ظروف صعبة جدا بعد تظاهرات أكتوبر والشباب كان يطالب بالإصلاح السياسى مع انهيار أسعار النفط ودخول جائحة كورونا.

وحذر الكاظمى من أن "الانسداد السياسى يؤثر على أداء الحكومة، وهناك من يحاول تحميلها فشل الآخرين، وعمرها سنتان فقط ولا تتحمل فشل 17 سنة"، موضحا أن حكومته نجحت فى كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت".

وبشأن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمى، أشار رئيس الوزراء العراقى إلى أن بلاده لعبت دورا مهما فى تقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية.

وحول ملف الأمن، أكد الكاظمى أنه هناك يوميا عمليات أمنية للقضاء على الإرهابيين، والوضع الأمنى على الحدود العراقية السورية جيد وتحقق إنجاز جزء كبير من السياج الأمنى على الحدود"، منوها بأن هناك من يحاول المتاجرة بالملف الأمنى.

وأوضح الكاظمى أن مجلس الوزراء ناقش -خلال جلسته- ملف الصحة من خلال استضافة وكيل الوزارة والذى قدم تقريرا عن الحمى النزفية وجدرى القردة وناقش أيضا نقص الطاقة الكهربائية وقرر المجلس تزويد المحافظات بالوقود وتجهيز الغاز للمولدات الأهلية، وكذلك دعم القطاع السياحى من خلال ورقة قدمتها وزارة الثقافة والسياحة.