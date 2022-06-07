كندا تبحث تعيين ممثل خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت البحث لتعيين شخص يسهم بدور رئيسى فى مكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذى وقع على عائلة مسلمة فى مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية.





وقال وزير التنوع والشمول الكندى، أحمد حسين، إن الحكومة ملتزمة بمحاربة الكراهية؛ التى تؤثر على الكنديين المسلمين من جميع أنحاء البلاد... عملية التقديم مفتوحة لأى شخص مهتم بأداء الدور". وأضاف الوزير الكندى: "سيُصدِر هذا الشخص توصيات ويعمل بلا كلل لتعزيز العمل على مكافحة الإسلاموفوبيا". وبات باب التقديم مفتوح الآن لأول ممثل خاص لكندا على الإطلاق معنيًا بمكافحة الإسلاموفوبيا. ومن المقرر أن يتواصل هذا الشخص مع المجتمعات ويقدم المشورة لرئيس الوزراء والحكومة بشأن أفضل الطرق لمحاربة الكراهية ضد المسلمين فى كندا. وشارك أكثر من ألف شخص، من بينهم رئيس الحكومة الكندية، فى عطلة نهاية الأسبوع، فى مسيرة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم دهس بواسطة شاحنة أسفر عن مقتل عائلة مسلمة فى لندن فى مقاطعة أونتاريو. يُذكَر أن هجوم الدهس الذى وقع فى 6 يونيو 2021 أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من عائلة أفضال وإصابة طفل من العائلة بجروح.

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