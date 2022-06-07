كوريا الجنوبية تناقش مع أوكرانيا المشاركة فى إعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية - فى بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم - إن الجانبين تبادلا خلال المشاورات السياسية وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية.

وفى نفس السياق، دعا مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، أندريه يرماك، كوريا الجنوبية للانضمام إلى مشروع للمساعدة فى إعادة بناء المناطق أو المدن المتضررة بعد العملية العسكرية الروسية.