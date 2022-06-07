أمريكا: حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوى الاحتياجات الخاصة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "KARK " التلفزيونية، أن "باص مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة اصطدم بشاحنة بضائع فى ولاية أركنساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين".

ووفقا للشرطة: "لم يتمكن الباص من التوقف عند التقاطع، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة بضائع كبيرة".

وأضافت: "القتلى جميعهم من ركاب الباص، بالإضافة إلى 3 جرحى وكذلك سائقى الباص والشاحنة".

وحسب مصادر إعلامية أمريكية، فإن "الباص هو لمدرسة خيرية خاصة تقدم خدمات للأشخاص الذين يعانون من تأخر فى النمو أو إعاقات".