أمريكا: حادث سير يخلف 5 قتلى من ذوى الاحتياجات الخاصة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "KARK " التلفزيونية، أن "باص مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة اصطدم بشاحنة بضائع فى ولاية أركنساس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين".
ووفقا للشرطة: "لم يتمكن الباص من التوقف عند التقاطع، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة بضائع كبيرة".
وأضافت: "القتلى جميعهم من ركاب الباص، بالإضافة إلى 3 جرحى وكذلك سائقى الباص والشاحنة".
وحسب مصادر إعلامية أمريكية، فإن "الباص هو لمدرسة خيرية خاصة تقدم خدمات للأشخاص الذين يعانون من تأخر فى النمو أو إعاقات".
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