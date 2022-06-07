البنك الدولى: اقتصادات الشرق الأوسط تظهر تفاوتا ملحوظا

جدة - نرمين السيد - أكد البنك الدولى، اليوم الثلاثاء أن متوسط معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم تسجيله 5.3% فى عام 2022، لتُصبح أسرع وتيرة فى عشر سنوات، يظهر تفاوتًا كبيرًا بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط.





وأوضح البنك - فى تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى" لشهر يونيو الصادر عن البنك - أنه نتيجة لذلك التفاوت سيتباطأ معدل النمو بشكل مفاجئ فى عامى 2023 و2024 فى مختلف دول المنطقة؛ حيث يُعزى الانتعاش الحالى بالأساس إلى النمو القوى فى البلدان المصدرة للنفط مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا فى الدول التى حققت نسب مرتفعة فى عملية تقديم اللقاحات.

ورُغم تباين آثاره الاقتصادية على دول المنطقة مع تحقيق الدول المصدرة للنفط منفعة تامة، إلا أن الدول المستوردة للنفط تلقت صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود معاً.

وبلغ المتوسط السنوى لمعدل التضخم فى أسعار المستهلكين أعلى مستوى له منذ الأزمة العالمية فى عام 2009، وبما يقارب ضعف معدل الزيادة التى شهدها فى العقد السابق لتفشى الجائحة.

وفى البلدان المصدرة للنفط، ساعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج فى الحفاظ على تحقيق انتعاش قوى قابله جزئياً ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض.

وفى دول مجلس التعاون الخليجى، ارتفع الإنتاج اليومى من النفط، فى أبريل الماضى، بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه قبل عام.

وأما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فقد خرج الانتعاش الهش عن مساره بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجى.

ومن المتوقَّع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى نمواً بنسبة 5.9% فى عام 2022، أى بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقَّعاً فى بداية العام.

وفى السعودية، من المتوقَّع أن يؤدى النمو القوى فى إنتاج النفط وحدوث تعافٍ قوى بالقطاع غير النفطى إلى دفع معدل النمو فى عام 2022 ليسجل 7%، بما يمثل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وذلك قبل تراجعه إلى 3.8% فى عام 2023.

ومن المتوقَّع أن يبلغ نمو إجمالى الناتج المحلى فى العراق بمقدار 8.8% فى عام 2022 مدفوعاً بالانتعاش فى قطاع النفط مع الإلغاء التدريجى للقيود على الإنتاج التى قررتها مجموعة مصدرى النفط "أوبك+".

كما يتوقَّع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1% فى عام 2022، بما يمثل تخفيضاً للتوقعات بواقع 0.5%، وذلك قبل تسارعه إلى 4.4% فى عام 2023.