العالم اليوم - مصر.. إعلان الفائزين بجائزة النيل المرموقة

انتم الان تتابعون خبر مصر.. إعلان الفائزين بجائزة النيل المرموقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 08:15 مساءً - فاز المخرج السينمائي داود عبد السيد، الثلاثاء، بجائزة النيل في مجال الفنون لعام 2022، وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وحصل على الجائزة في مجال الآداب الروائي إبراهيم عبد المجيد، فيما ذهبت في مجال العلوم الاجتماعية إلى نقيب المحامين رجائي عطية الذي توفي في مارس الماضي، وفق "رويترز".

وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب المفكر العراقي قيس العزاوي الذي توفي في يناير عن عمر ناهز 71 عاما.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 500 ألف جنيه (حوالى 27 ألف دولار) وميدالية ذهبية تُمنح للشخصيات المؤثرة اجتماعيا وفكريا بأعمالها وإنتاجها الأدبي.

وجاء إعلان الفائزين عقب الاجتماع الـ67 للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وأعلن المجلس جوائز الدولة التقديرية، وفاز بالجائزة في مجال الفنون الممثل رشوان توفيق، وسهير زكي حواس أستاذة العمارة بجامعة القاهرة، والفنان التشكيلي الراحل أحمد نبيل.

وفي مجال الآداب فاز بها الشاعر محمد أبو الفضل بدران والناقد يوسف نوفل والكاتب كمال رحيم. وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من سعيد إسماعيل وعبد السلام أبو قحف ومعتز سيد عبد الله.

وفي جوائز الدولة للتفوق، فاز بالجائزة في فرع الفنون جمال ياقوت أستاذ المسرح بالمعهد العالي لفنون الطفل، وأحمد عبد الكريم أستاذ التصميم الزخرفي بكلية التربية الفنية.

وفي فرع الآداب فاز الناقد المسرحي عمرو دوارة والروائية ريم بسيوني. وفي فرع العلوم الاجتماعية ذهبت الجائزة إلى كل من المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، وإيمان عامر أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، والأكاديمي أحمد حسنين.

كما اعتمد المجلس الأعلى للثقافة خلال اجتماعه الثلاثاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية- المقدمة للمبدعين دون سن الأربعين- في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والعلوم الاقتصادية والقانونية.