روسيا تعلن تحرير مدينة سيفيرودونيتسك
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القسم الأكبر من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على الجانب الأيسر من نهر سيفيرودونيتسك.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شويغو، قوله: "تم تحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية، وتطهير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بالكامل، وتطوير الهجوم في محور بوباسنيا".
وأضاف: "حتى اليوم تمت السيطرة على 97 في المائة من أراضي لوغانسك".
وتابع الوزير الروسي: إنّ إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الأسرى يبلغ 6489 أسيراً.
وكشف أنّ القوات الروسية دمرت خلال الأيام العشرة الماضية من العمليات في أوكرانيا 51 قطعة من المعدات العسكرية التي تم تقديمها للجيش الأوكراني، بما في ذلك 12 مركبة قتالية مدرعة، و21 مدفع "هاوتزر" عيار 155 ملم، وراجمتان للصواريخ، و16 طائرة من دون طيار.
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