مالي.. معارك ضارية للسيطرة على مدينة حدودية تشكل بؤرة للمتشددين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:25 مساءً - شنت جماعات مسلحة والقوات المالية هجومًا على جماعات متشددة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، لاستعادة مدينة أنديرامبوكاني الواقعة على الحدود مع النيجر، لكن المنطقة بأكملها تعد مسرحًا لأعمال عنف منذ أسابيع يدفع المدنيون بسببها ثمناً باهظاً.

وتعتبر معركة الأيام الماضية للسيطرة على أنديرامبوكاني حيث كان المتشددين ينشطون بحرية، أحد جوانب التدهور الأمني الخطير الذي تحدثت عنه جهات مختلفة حول ميناكا (شمال شرق) وفي المنطقة المضطربة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأصبح جزء كبير من المنطقة في محيط ميناكا تحت سيطرة الجماعات المبايعة لتنظيم داعش والتي تسعى لفرض قوانينها على السكان، وفقا للمصدر نفسه.

وتتزامن هذه الأعمال العدائية مع الانسحاب العسكري الذي تنفذه فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بطلب من المجلس العسكري الحاكم، الذي تحول إلى روسيا.

خلال أيام، دارت معارك بين القوات النظامية والجماعات المسلحة المحلية خاصة الطوارق مع المتشددين للسيطرة على أنديرامبوكاني، حسبما أفادوا على مواقع التواصل الاجتماعي. من الصعب القول حاليا من تغلب على الأرض.

لكن المعلومات الشحيحية الواردة من هذه المنطقة الضخمة النائية التي لا يمكن الوصول اليها جراء انعدام الأمن والمقطوعة عن شبكات الاتصالات، تفيد عن مقتل مئات المدنيين وآلاف النازحين في الأشهر الماضية في منطقتي ميناكا وغاو غربا.

والمدنيون في مرمى النيران ويقتلون للاشتباه في انحيازهم للعدو ويتعرضون للخطف أو يحرمون من سبل عيشهم بسبب الدمار.