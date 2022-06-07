ولى عهد الكويت: نقدر الدور المحورى للأردن فى المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - أكد ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن دولة الكويت تقدر الدور المحورى للمملكة الأردنية الهاشمية فى المنطقة والعالم أجمع وجهودها المخلصة الرامية إلى إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا العربية والإسلامية والوقوف إلى جانب قضايا الشرق الأوسط المستحقة.





وقال ولى عهد الكويت -خلال استقباله، اليوم الثلاثاء فى قصر بيان الأمير الحسين بن عبدالله الثانى بن الحسين المعظم ولى العهد فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمى المرافق له- إن قيادة دولة الكويت تعتز بالدور الحكيم إقليمًيا ودوليًا للملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف ولى عهد الكويت: "نتطلع فى تلك الزيارة الأخوية إلى فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائى والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وفى كافة المجالات وأن تحقق هذه الزيارة الميمونة نتائجها المرجوة بما يعود بالخير والرخاء على البلدين والشعبين الشقيقين فى ظل قيادة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

ونوه بأنه ستظل المملكة الأردنية الهاشمية فى قلب دولة الكويت، وستظل أبوابنا قيادة وحكومة وشعبًا مفتوحة أمام الأشقاء الأردنيين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

وأعرب ولى العهد الكويتى، عن بالغ السعادة بتلك الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وعلى ثوابت دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا تجاه شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الكريم وهى ثوابت تترجم المحبة والتعاون ووحدة المصير وترسخ نموذجًا يحتذى به فى العلاقات الثنائية والعمل العربى المشترك.

وضم الوفد المرافق لولى عهد الأردن، كلا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الاستثمار المهندس خيرى عمرو، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال، وعددًا من كبار المسؤولين الأردنيين وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية للكويت.

حضر اللقاء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحانى.