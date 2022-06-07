البنك الدولى: زيادة مخاطر الركود التضخمى بسبب الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البنك الدولى- فى تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يونيو الصادر عن البنك اليوم- أن هذا سيتسبب بدوره فى زيادة مخاطر الركود التضخمى، مع التسبب فى عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو العالمى من 5.7 % فى عام 2021 إلى 2.9% فى عام 2022، وهى نسبة أقل بكثير من النسبة التى كانت متوقعة فى شهر يناير الماضى عند 4.1 %، كما يتوقع أن يتابع النمو العالمى تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، حيث تتسبب الحرب الروسية فى تعطيل النشاط الاقتصادى والاستثمار والتجارة على المدى القريب.

ونتيجة للأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل فى الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التى كانت سائدة قبل تفشى الجائحة.

وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس "توجه الحرب الدائرة فى أوكرانيا، وحالات الإغلاق فى الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمى ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمى؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود".

وأردف يقول "تتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالى من الضرورى تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات فى السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة".

بدوره، قال، مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولى ايهان كوسى "سيتعين على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فقرًا من جهة أخرى".

وأوضح أنه من الممكن أن يؤدى الإفصاح الواضح عن قرارات السياسة النقدية، والاستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية، وحماية استقلالية البنوك المركزية إلى تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم تشديد السياسة المطلوب لتحقيق الآثار المرجوة على التضخم والأنشطة".

ونوه التقرير بأن المرحلة الراهنة تتشابه مع سبعينيات القرن العشرين فى ثلاثة جوانب رئيسية، وهى: التعطل المستمر فى جانب الإمداد الذى يذكى التضخم، وكون الفترة مسبوقة بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة فى الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التى تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التى ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم؟.

ومع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضاً عن سبعينيات القرن الماضى فى عدة أبعاد، وهى: قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافاً صارخاً عن ضعفه الشديد فى سبعينيات القرن العشرين؛ وانخفاض نسبة الزيادة فى أسعار السلع الأولية بشكل أكبر؛ وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى بشكل عام.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم العالمى فى العام القادم، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم فى الكثير من الاقتصادات.

ويشير التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمى السابقة يمكن أن يُترجم إلى هبوط حاد فى النشاط الاقتصادى العالمى جنباً إلى جنب مع أزمات مالية فى بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.