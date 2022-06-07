وقال بوتين - خلال اجتماع حكومى لمتابعة الوضع الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، "لقد سجلنا معدل بطالة منخفض، ففى أبريل الماضى كان مستوى البطالة فى روسيا عند مستويات منخفضة تاريخية، وفى مايو لم يزد عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا وانخفض بشكل طفيف"، لافتا إلى أن معدل البطالة فى شهر أبريل بلغ 4% فقط.
ودعا بوتين الحكومة الروسية للعمل على تحفيز الطلب بنشاط فى الاقتصاد، بما فى ذلك عن طريق زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية، منوها أيضا بأن السلطات الروسية تمكنت من تحقيق الاستقرار فى سوق العملات المحلية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الصناعى زاد فى روسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 3.9%.
وقال بهذا الصدد: "إن الوضع فى سوق الصرف الأجنبى مستقر، حيث أتاح ارتفاع الروبل إمكانية تخفيف الضوابط على المصدرين وتقليص حجم البيع الإلزامى لعائدات النقد الأجنبى من 80% إلى 50%".
وأشار الرئيس بوتين كذلك إلى أنه منذ النصف الثانى من شهر مايو الماضى توقف تضخم الأسعار، حيث نجحت بلاده، بحسب تعبيرة، فى السيطرة على التضخم.
يُذكر أن البنك المركزى الروسى يشير فى تقاريره إلى أن معدل التضخم على أساس سنوى فى روسيا يترواح بين 17 و20% وأن هذا المعدل توقف حاليا عند هذا الحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: البطالة فى روسيا وصلت إلى أدنى مستوياتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.