بوتين: البطالة فى روسيا وصلت إلى أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن معدل البطالة فى بلاده خلال شهر أبريل الماضى بلغ مستوى هو الأدنى فى تاريخها، مشيرا إلى أن المخاطر فى سوق العمل الروسية لا تزال قائمة ومن الضرورى العمل لإبقاء الوضع تحت السيطرة.





وقال بوتين - خلال اجتماع حكومى لمتابعة الوضع الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، "لقد سجلنا معدل بطالة منخفض، ففى أبريل الماضى كان مستوى البطالة فى روسيا عند مستويات منخفضة تاريخية، وفى مايو لم يزد عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا وانخفض بشكل طفيف"، لافتا إلى أن معدل البطالة فى شهر أبريل بلغ 4% فقط.

ودعا بوتين الحكومة الروسية للعمل على تحفيز الطلب بنشاط فى الاقتصاد، بما فى ذلك عن طريق زيادة دخل المواطنين وتزويد الشركات بأموال ائتمانية إضافية، منوها أيضا بأن السلطات الروسية تمكنت من تحقيق الاستقرار فى سوق العملات المحلية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الصناعى زاد فى روسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بنسبة 3.9%.

وقال بهذا الصدد: "إن الوضع فى سوق الصرف الأجنبى مستقر، حيث أتاح ارتفاع الروبل إمكانية تخفيف الضوابط على المصدرين وتقليص حجم البيع الإلزامى لعائدات النقد الأجنبى من 80% إلى 50%".

وأشار الرئيس بوتين كذلك إلى أنه منذ النصف الثانى من شهر مايو الماضى توقف تضخم الأسعار، حيث نجحت بلاده، بحسب تعبيرة، فى السيطرة على التضخم.

يُذكر أن البنك المركزى الروسى يشير فى تقاريره إلى أن معدل التضخم على أساس سنوى فى روسيا يترواح بين 17 و20% وأن هذا المعدل توقف حاليا عند هذا الحد.