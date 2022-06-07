استطلاع يرجح فوز لوبان فى دائرة 11 بالجولة الأولى للانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - رجح استطلاع للرأى، فوز زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، فى الدائرة الحادية عشرة "با دو كاليه" فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها فى 12 و19 يونيو الجارى، بعد قرابة شهرين من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، فى 24 أبريل الماضى، وهزيمة لوبان.





وبحسب الاستطلاع، الذى أجراه معهد "إيفوب " لصالح قناة "إل سى إيه" الإخبارية الفرنسية، ستحصل زعيمة حزب التجمع الوطنى اليمينى على 51% من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية عن الدائرة الحادية عشرة، متقدمة على مارين تونديلير مرشحة تيار اليسار المسمى "الاتحاد الشعبى الإيكولوجى والاجتماعى الجديد" الذى حصلت على 30% من الأصوات، وعلى مرشح تيار ماكرون "معا" ألكسندرين بينتوس، الذى حصل على 12% من الأصوات فقط.

وذكر الاستطلاع أن مارين لوبان يمكنها أن تفوز بالدائرة الانتخابية دون الحاجة إلى المرور بجولة ثانية، فالمرشحون فى الانتخابات التشريعية الذين حصلوا على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى يفوزون فى مباشرة.

وأضاف إنه حال تجاوزت مرشحة الجبهة الوطنية هذا الحد، فإنها ستسجل نسبة أعلى من التى حصلت عليها فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لعام 2017، حيث حصدت آنذاك على 02ر46% من الأصوات متقدمة بفارق كبير على مرشحة حزب ماكرون آن روكيه ( 43ر16%).

وذهب استطلاع الرأى إلى أنه يتوجب على مارين لوبان لاستعادة مقعدها البرلمانى فى الجولة الأولى الحصول على 25% على الأقل من الأصوات، مضيفا إنه كلما زاد معدل الامتناع، قل احتمال تأهل المتنافسين فى الجولة الأولى، ففى عام 2017 ارتفع معدل الامتناع عن التصويت بالفعل إلى 33ر53% فى الجولة الأولى فى هذه الدائرة الانتخابية.

وأشار إلى أنه نظرًا لتوازن القوى الذى تم قياسه فى الجولة الأولى، فإن فرضية الجولة الثانية تبدو غير مرجحة فى هذه المرحلة، مضيفا إنه فى حال انعقاد جولة ثانية ستنجح مارين لوبان فى التغلب على مرشحة "الاتحاد الشعبى الإيكولوجى والاجتماعى الجديد" وستحصد 56% من الأصوات مقابل 44%.

وأضاف الاستطلاع إنه فى حال واجهت مارين لوبان مرشح الأغلبية، فى الجولة الثانية، وهو سيناريو غير مرجح، ستفوز زعيمة اليمين المتطرف بنسبة 63% مقابل 37%.

تجدر الإشارة إلى أنه فى عام 2017 لم يكن ميزان القوى يميل لصالح لوبان، التى فازت فى الجولة الثانية بنسبة 6ر58% من الأصوات مقابل 4ر41% لمرشحة حزب ماكرون.