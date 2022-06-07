رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي المربع الإلكتروني موقع وزارة التربية الكويتية

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي المربع الإلكتروني ، حيث يترقب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الكويت بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية الكويتية موعد استخراج نتائج الصفوف الابتدائية والمتوسطة في جميع مدن الكويت للعام الدراسي 2021 – 2022. لذلك سنوافيكم بالتفاصيل من خلال الأسطر التالية لاستخراج نتائج الطلاب عبر رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي

كشفت عدة مصادر في وزارة التربية والتعليم الكويتية ، عن موعد إعلان نتائج الطلبة في الكويت 2022 ، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022. وأكدوا عبر صفحة تويتر الرسمية أن الإعلان عن موعد نهائي للشهادتين الوسطى والابتدائية. ستكون النتائج في 9 يونيو 2022. وذلك ليوم الخميس القادم بأذن الله، بعد ذلك يستفيدون التلاميذ من الإجازة الصيفية التي ستمتد مع بداية العام الدراسي 2022-2023.

رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي



صرحت وزارة التربية الكويتية عن تفعيل رابط المربع الإلكتروني وذلك فور أعلان النتائج للعام الجاري 2022 بشكل رسمي، لاستخراج نتائج طلاب الكويت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على موقع وزارة التربية المربع الإلكتروني 2022.

اختر نتائج طلاب المدارس الابتدائية أو المتوسطة.

أدخل الرقم المدني في الحقل المقدم.

انقر فوق رمز الاستعلام.

بعد ذلك، يتم عرض النتائج بشكل تفصيلي كما يمكن طباعتها.

بالإضافة إلي ذلك فقط وضحت الوزارة انه من خلال تفعيل رابط المربع الإلكتروني يتثنى لجميع الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور استخراج النتائج بسوله ويسر.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2022

قالت وزارة التربية والتعليم ، إنه تم الانتهاء من تتبع درجات 150 مدرسة ابتدائية في الكويت، وأن مدارس أخرى تعمل على زيادة ومراقبة درجات الطلاب الكويتيين لتحميلها على رابط موقع المربع الإلكتروني الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الساعات القادمة، ويذكر أن المدارس التي حققت نتائج عالية في الكويت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم هي كالتالي:

مدارس الاحمدي / الجهراء / الفروانية / مدارس العاصمة / مدارس التربية الخاصة / مدارس مبارك الكبير.

نتائج الطلاب الكويت المربع الإلكتروني 2022

عن طريق الولوج إلي رابط وزارة التربية الكويتية أو موقع المربع، سيتمكن الجميع من رؤية نتائج الطلاب في الكويت 2022 ، نتائج المراحل المختلفة للابتدائي والمتوسط ماعدا المرحلة الثاني عشر والتي ما زال يؤدون الاختبارات النهائية للعام 2022.

ومن المشار ألية أن مرحلة الصف الثاني عشر بالكويت يوم 29 من مايو 2022 وسوف ينتهون من تلك الاختبار مع يوم 3 يونيو 2022.

وهنا نصل إلى سرد تفاصيل أعلان وزارة التربية نتائج الطلاب عبر رابط نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي المربع الإلكتروني، كما ذكرنا أسماء المدارس التي رصدت علامات الطلاب عبر موقع وزارة التربية الكويتية.