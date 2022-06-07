نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكافة العملاء 20,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبدون رسوم عبر اليسر للتمويل في المقال التالي
لكافة العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة تمويل شخصي بموافقة فورية بأقساط ميسرة شهرية لمدة ثلاث سنوات جميع تلك المزايا التمويلية متاحة عبر شركة اليسر للتمويل حيث نجحت الشركة في توفير التمويل الشخصي الأصغر الذي عليه أقبال مرتفع من مختلف الجنسيات لأنه يوفر لهم مطالبهم الأساسية بالمملكة العربية السعودية حيث أمتاز التمويل بهامش ربح تنافسي بموافقة فورية عند الطلب لدى شركة اليسر بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير الدخل الشهري الثابت الذي يبدأ من 5000 ريال سعودي مع فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم في المملكة وعند الموافقة على طلب التمويل يحصل المتقدم على أفضل تمويل فوري بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية.
شروط التقديم على التمويل الشخصي عبر اليسر للتمويل
التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل من أفضل التمويلات المتاحة في السعودية لأنه يمتاز بتوفير السيولة النقدية لجميع العملاء من 2 ألف ريال سعودي حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند تطابق جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر لذلك لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على تلك التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي:
- التمويل الشخصي الأصغر يحتاج من كافة العملاء السعوديين وغير السعوديين توفير دخل ثابت شهري يساوي 5000 ريال سعودي.
- التمويل الشخصي يطلب أن يكون المتقدم يبلغ من السن واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.
- القطاع العسكري مسموح لهم التقديم على التمويل الشخصي حتى العمر التقاعدي المخصص لهم في السعودية.
- توفير مدة عمل ثلاث أشهر على الأقل لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بدون شرط جهة العمل.
المميزات التمويلية المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر
- تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- توفر الشركة أفضل تمويل إسلامي متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية.
- التمويل بموافقة فورية لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.
- تمويل شخصي بأقساط ميسرة لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة شركة اليسر للتمويل.
- التمويل إيضًا متاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي.
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