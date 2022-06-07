نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل جوال (هاتف ذكي) بأقل من 2000 درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل جوال هاتف ذكي بأقل من 2000 درهم إماراتي هذه الفئة مميزة نظراً لأنها متوسطة السعر وتستطيع أن تمتلك هاتف ذكي بمميزات ومواصفات عالية، يوجد العديد من الهواتف في هذه الفئة فمن الممكن أن تزيد قيمته بزيادة أو نقص 100 درهم، ولكن في النهاية سوف تمتلك هاتف عظيم يساعدك في حياتك المهنية لأننا نوضح لك التفاصيل والسعر والاختيار لك.

أفضل جوال هاتف ذكي بأقل من 2000 درهم إماراتي

سنوضح لك أفضل الهواتف الذكية، أفضل جوال تستطيع امتلاكه في فئة أقل من 2000 درهم مع توضيح المواصفات والقائمة كالتالي:

سامسونج S21 FE 5G

الشاشة: 6.4 بوصة HD+، مع ديناميكية AMOLED 2X، بمعدل 120 هرتز

المعالج: كوالكوم سناب دراجون 888 ( بمعدل 5 نانومتر)

الرام : 8 جيجابايت

مساحة التخزين : 256 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

البطارية: 4500mAh

نظام التشغيل: أندرويد ١٢

الوزن: 177 جرام

السمك: 7.9 ملم

ابل ايفون اس اي 2022 أفضل جوال هاتف ذكي

الشاشة: 4.7 بوصة HD+، بمعدل 60 هرتز المعالج: أبل A15 بيونيك ( بقوة 5 نانومتر) الرام: 4 جيجابايت مساحة التخزين: 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 12 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل البطارية: 2018 mAh نظام التشغيل: iOS 15.4 ، مع قابليته للترقية إلى iOS 15.4.1 الوزن: 144 جرام السمك: 7.3 ملم

سامسونج جالاكسي A53 5G

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة بدقة FHD+، مع خاصية سوبر أموليد، معدل 120 هرتز

المعالج: Exynos 1280 معالج مميز (بقوة 5 نانومتر)

الرام: 8 جيجابايت

التخزين: 256 جيجابايت

الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل

البطارية: 5000mAh

نظام التشغيل: أندرويد 12

الوزن: 189 جرام

السمك: 8.1 ملم

اوبو رينو 6 Z

الشاشة: شاشة 6.4 بوصة بدقة FHD+، AMOLED بخاصية ،مع معدل 60 هرتز المعالج: ميديا تيك Dimensity 800U 5G (بقوة 7 نانومتر) الرام: 8 جيجابايت التخزين: 128 جيجابايت الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل البطارية: 4310mAh نظام التشغيل: أندرويد ١١ الوزن: 173 جرام السمك: 7.9 ملم.

بوكو X3 برو

الشاشة: شاشة 6.67 بوصة بدقة FHD+، بمعدل 120 هرتز المعالج: كوالكوم سناب دراجون 860 (بقوة 7 نانومتر) الرام: 8 جيجابايت مساحة التخزين: 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: 20 ميجابكسل البطارية: 5160 mAh نظام التشغيل: أندرويد 11 (MIUI 12.5 لبوكو) الوزن: 215 جرام السمك: 9.4 ملم.

ابل ايفون 11