نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي 50 ألف ريال تمويل شخصي سريع وموافقة فورية الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يقدم تمويلات عديدة لعملائه بالمملكة سواء موظفين او متقاعدين او من المقيمين وبالعمل الحر، واليوم نقدم قرض ب 50 الف ريال كتمويل شخصي سريع ويمتاز بشروط ميسرة سوف نوضحها بداخل المقال ونوضح كذلك اهم المزايا وانواع قروض الراجحي وكيفية التقديم على القرض للحصول عليه، ويعمل التمويل الشخصي على التغلب على صعوبات الحياة الكثيرة على المواطنين والمتقاعدين، مثل سداد مصاريف المدارس لأبنائهم أو لتغير الأثاث لمنزلهم أو حتى للزواج وغيره من المشاكل الحياتية اليومية ولذا يقوم بنك الراجحي بتمويل شخصي لهم ويعد الراجحي من أهم البنوك في العالم العربي، وأهم هذه البلاد هي المملكة العربية السعودية ويعمل البنك على توسعات خارج البلاد العربية، حيث إنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل البنك دائماً على تقديم الجديد بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويعد هذا البنك من أكبر البنوك التي تمتلك أكبر قاعدة عملاء في المملكة، مثل أهمية رقم الابيان وشروطه والفرق بينه وبين الحساب البنكي، وهذه خدمات جديدة يقدمها البنك لعملائه، كما يقدم مصرف الراجحي خدمات أخرى كمستشفيات تامين للمشتركين، وكذلك يوجد العديد من مستشفيات تامين تكافل الراجحي وغيرها الكثير من الخدمات.

أنواع قروض الراجحي:

اولا: القروض الشخصية: ويكون قرض شخصي بهدف تجديد منزل أو فتح مشروع ويمول البنك معتمدا على الدخل الشهري ويحدد الدفعات ومدة السداد.

ثانيا : قروض سيارات: ويمكنك البنك من شراء سيارة جديدة ومدة السداد على 5 سنوات.

ثالثا: القروض للزواج.

رابعا : قروض الإسكان المدعومة من البنك.

خامسا: قروض المنازل حيث يقدم لك البنك قرضا للمساعدة في بناء المنزل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي:

يشترط على المستفيد لا يزيد عمر الفرد عند سداد آخر دفعه عن 60 عام.

كما يشترط ألا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

ويشترط أن يتم تحويل الراتب.

كما يشترط ان يكون الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر حسب جهة العمل المتعمدة لدى البنك.

ويشترط أن يوافق البنك على العميل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي:

ملء واستيفاء نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

مطلوب تقديم صورة من الهوية الشخصية خطاب يوضح المدة والقيمة من جهة العمل.

مطلوب خطاب تحويل الراتب وفقاً لجهة العمل.

الشروط الواجب توافرها للتمويل الشخصي للمتقدم المتقاعد:

يشترط ان لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام عند سداد آخر دفعه.

وكما يشترط الراتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

ويشترط أن يتم تحويل راتب المتقاعد إلى بنك الراجحي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على التمويل للمتقاعد:

مطلوب كتابة نموذج الطلب الخاص بالقرض.

مطلوب تقديم صورة من الهوية الشخصية.

مطلوب تقديم خطاب تعريف من جهة العمل.

مطلوب تقديم خطاب تحويل الراتب.

مطلوب خصم الرسوم الادارية 500 ريال سعودي.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي: