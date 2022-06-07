نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب إسقاط حالات الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق للضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب إسقاط حالات الضمان الاجتماعي يعد الضمان الاجتماعي هو احد الخدمات المقدمة من الحكومة السعودية والتي تقوم بصرف معونات مالية شهرية لفئات معينة من المواطنين، الذين يستحقون هذه المعونة التي تقدمها الحكومة السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن الإعلان عن أن وجود سجل تجارى لاحد الحالات المتقدمة لأخذ الضمان هو الذي يسقط الضمان الاجتماعي لدى المواطنين، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل لتلك الفئات التي ينطبق عليها الشروط من قبل الوزارة، وحالات إسقاط الضمان الاجتماعي لا يستحقون معاش الضمان ولغيرهم الأولوية من الفئات التي تنطبق عليهم المواصفات والشروط لأخذ الضمان، وقد أكدت الوزارة أن إسقاط الاسم من معاش الضمان يتطلب مراجعة مكتب الضمان الاجتماعي .

أسباب إسقاط حالات الضمان الاجتماعي

ولكون السعودية واحدة من أهم الدول في الوطن العربي التي تسعى بشكل كبير إلى القضاء علي الفقر في أراضيها وتحسين حياة المواطنين، فقد أهتمت بنظام الكفالة الاجتماعية الذي يكون برعاية وزارة الموارد البشرية، والذي يقدم للمواطن السعودي كل ما يحتاج إليه تقريبا، إلا أنه من الممكن أن يسقط هذا الضمان عن بعض الأشخاص علي الرغم من كونهم كانوا من ضمن هذا النظام لفترة طويلة، ويسقط الدعم عن المواطنين المستفيدين من الضمان وذلك تبعا لحالات حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن هذه الأسباب:

إذا كان المواطن في السعودية مستفيد من الضمان قد توفى يسقط استحقاقه للمعاش. ويسحق حق المواطن في المعاش إذا تنازل عنه لأسباب خاصة. إذا قام المواطن المستفيد بوضع خطة تأهيل ولم يلتزم بها . لم يقوم صاحب الضمان بتحديث البيانات اللازمة إذا طلب منه ذلك. لابد من أن لا يتجاوز دخل المواطن الحد المسموح به حتي لا يسقط الضمان. إذا كان مستفيد الضمان قادر على العمل ولم يريد أن يقدم في الوظائف المعلنة عن العمل. في حالة إقامة المستفيد من الضمان في احد مراكز الإيواء بشكل دائم. امرأة مهجورة انتهت مدة هجرها.

شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي

والضمان الاجتماعي بشكل عام هو أحد أهم الطرق التي تمكن السلطات السعودية من ضمان حق كل مواطن في أن يعيش حياة كريمة التي يبغها، مما جعلها تعمل علي تخصيص إدارة كاملة لهذا الشأن، وذلك للقضاء علي الفقر بشكل جزري في جميع المحافظات السعودية، من خلال هيئة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الموارد البشرية، وتعمل وزارة الموارد البشرية المسئولة عن الضمان الاجتماعي على رفع مستوى معيشة المواطن ورفع الوعى لدى المواطن السعودي في المملكة على أن يحافظ على شروط الضمان الاجتماعي التي سبق وتحدثنا عليها من قبل وهناك من هم مستحقين للضمان الاجتماعي ومنهم: