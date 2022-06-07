نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالعراق برقم الامتحاني في المقال التالي
نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 بالعراق أطلقت نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق منذ فترة قليلة في الوقت الذي قامت وزارة التربية العراقية بأعلان النتائج الأخيرة لإمتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الاول العام الدراسي 2022 وقد قام العديد من الطلاب بالتساؤل والبحث من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وجوجل عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول، لذلك قامت وزارة التربية العراقية بالأعلان من خلال موقعها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن كل الروابط الإلكترونية المتاحة للحصول على النتائج للإمتحانات لكل المحافظات داخل دولة العراق.
نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022
حيث تم أطلاق الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف الصف السادس الابتدائي الدور الاول في كل محافظات العراق على إن يكون في الساعات القادمة بعد التأكد من انتهاء عمليات التصحيح للإمتحانات وجمع الدرجات ثم تتجه النتائج إلى التوقيع والموافقة من خلال وزير التعليم العراقي. وقامت الوزارة بأطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن النتائج والحصول عليها وفي الوقت ذاته صرحت مصادر موثوق منها في وزارة التربية العراقية أنه يتم رفع النتائج على هذا الرابط الإلكتروني بعد ساعات قليلة من وقتنا الحالي.
ذلك جعل كل طلاب الصف السادس الإعدادي يلجأون إلى البحث والمتابعة المستمرة لهذا الرابط الإلكتروني لكن لابد من اتباع بعض الخطوات الهامة للحصول على النتائج توضحها لكم في السطور التالية.
الاستعلام عن الصف السادس الابتدائي الدور الاول
حتى يستطيع الطلاب الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي مع كشف مفصل للدرجات الخاصة بالطالب في كل المواد الدراسية لابد من القيام بالخطوات التالية:
- في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي المتعلق بوزارة التربية والتعليم العراقية ثم النقر على الرابط المتعلقة بالاستفسار عن النتائج.
- ثم اختيار الصفحة الخاصة بتحديد نتائج الصف السادس الدور الأول.
- الدخول إلى الصفحة المتعلقة بتسجيل البيانات وإدخال البيانات الخاصة بالطالب التي تتمثل في اسم الطالب بالكامل ورقم الجلوس الخاص به وبعض البيانات الأخرى المتعلقة باسم المدرسة واسم المديرية التعليمية التابع لها الطالب.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات بالكامل يتم النقر على كلمة استعلام لتظهر النتائج الخاصة بالطالب بالكامل مع كشف بالدرجات الخاصة به في كل المواد الدراسية.
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