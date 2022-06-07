رابط تسجيل جامعة مؤتة الجناح العسكري 2022 tajneed jaf mil jo، اقرأ الأخبار، نتابع معك بخصوص طلب الالتحاق بجامعة مؤتة الجناح العسكري 2022 الأردن، إحدى أعرق الجامعات.

رابط تسجيل جامعة مؤتة الجناح العسكري 2022 الاردن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن فتح باب الالتحاق بالجناح العسكري لجامعة مؤتة الإجراءات المعلنة لكيفية تقديم طلب الاستقدام إذا كنت ترغب في تسجيل جامعة مؤتة الجناح العسكري 2022، فيجب عليك مراجعة متطلبات التسجيل بعناية قبل تقديم طلبك، ويجب على الطالب الدخول مَبْدَئِيًّا إلى موقع الويب لعرض عناصر التحكم المرتبطة قبل الانتقال إلى مرحلة التسجيل.

رابط التسجيل للجناح العسكري بجامعة مؤتة عام 2022

هنا يمكنك تقديم طلب قبول إلى جامعة مؤتة عبر موقع التوظيف.

عرض معايير القبول هنا

الحصول على معلومات إضافية هنا.

الموعد النهائي لتقديم طلبات الالتحاق بالجناح العسكري لجامعة مؤتة هو 2022

تقبل طلبات التجنيد في الجناح العسكري في الفترة ما بين 7/6/202022 و 7/7/2022 الخميس.

معايير القبول والتسجيل في عام 2022

الجنسية الأردنية

أن لا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاما حتى 31/12/2022. ولد في أو بعد 1/1/2003.

إن الطالبة غير متزوجة

الحد الأدنى للطول 165 مع الطول والوزن المناسبين

لم يكن قد خدم في القوات المسلحة الأردنية في وقت سابق

حسن السيرة والسلوك

متوسط ​​درجة لا تقل عن 65 في المائة في المدرسة الثانوية للتخصصات العلمية والأدبية.

مستندات التقديم للجناح العسكري بجامعة مؤتة