80 إصابة بجدري القرود في ألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:28 مساءً - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء، تسجيل 80 إصابة مؤكدة بـجدري القردة في 9 ولايات بألمانيا، حتى اليوم.

ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية يوم الأحد الماضي، اكتشف المرض في حوالي 30 دولة. وتقدر المنظمة عدد المصابين بالمئات.

وحسب روبرت كوخ، سجلت ولاية برلين أكثر عدد إصابات في ألمانيا، بـ 48 إصابة، بينها 11 في المستشفى.

وينتقل الفيروس من شخص لآخر بالاتصال الجسدي الوثيق.

وقال المعهد في بيان سابق: "الخطر لا يقتصر على النشطين جنسيًّا أو الرجال المثليين، أي شخص على اتصال جسدي وثيق مع شخص ناقل للعدوى معرض للخطر".

كشفت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية مفاجأة حول جدري القرود، مؤكدة أن المرض من الممكن أن يكون قد انتشر حول العالم خلال السنوات السابقة دون أن يتم اكتشافه.

وأكدت المسؤولة التقنية عن المرض في المنظمة، الدكتورة روزاموند لويس، أن العمل الإعلامي جار لتحديد المدة التي كان ينتقل فيها المرض بين البشر.

وأضافت "روزاموند"، أن المرض المداري يمكن أن يكون موجودًا في السكان لعدة سنوات، بعد الانتقال من الحيوانات إلى البشر.

فيما نوه خبراء، بحسب "ديلي ميل"، إلى أنه من المحتمل أن ينتشر جدري القرود بصمت في الشبكات الاجتماعية والجنسية لبعض الوقت.

وذكر الخبراء، أنه حتى الآن ليس من الواضح كم من الوقت كان الفيروس ينتشر دون أن يتم اكتشافه في أمريكا، لكن كبار المستشارين يشيرون إلى أنه كان "من المحتمل انتشاره في البلاد قبل اكتشاف الحالة الأولى في ماساتشوستس الشهر الماضي".

جديرٌ بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت ما لا يقل عن 26 حالة إصابة بجدري القرود في أقل من ثلاثة أسابيع، حيث أصبحت هاواي الولاية الثانية عشرة التي تكتشف الفيروس في نهاية هذا الأسبوع.

هذا، وترتبط معظم الإصابات بالسفر الدولي إلى "المناطق التي تشهد تفشيًا"، ولكن توجد حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة لمريض لا علاقة له بالسفر.

جديرٌ بالذكر أن جدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس؛ وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحًا جلديًّا يشبه الجدري على اليدين والوجه.