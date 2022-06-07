العالم اليوم - جوني ديب إلى تيك توك.. فكم عدد متابعيه؟

انتم الان تتابعون خبر جوني ديب إلى تيك توك.. فكم عدد متابعيه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 06:21 مساءً - عقب أقل من أسبوع على فوز الممثل جوني ديب في محاكمة التشهير الذي اتهمته به طليقته أمبر هيرد، قرر النجم الأميركي فتح حساب على تطبيق تيك توك، محققاً أكثر من 1.6 مليون متابع حتى مساء الإثنين.

الممثل البالغ من العمر 58 عاماً لم يتابع أي شخص آخر، ولم يعجب بأي منشورات على الحساب، وكتب في سيرته الذاتيه عبارة "مسرحي من حين لآخر".

وقال ديب، في وقت سابق، على حساباته في فيسبوك وإنستغرام: أعادت لي هيئة المحلفين حقي، كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بصرف النظر عن النتيجة.

وأضاف: "أن قول الحقيقة كان شيئاً أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأنني قد أنجزت ذلك أخيراً".

يأتي انضمام ديب إلى تيك توك بعد أن تلقى دعماً قوياً من المستخدمين، حيث حصل هاشتاغ جوني ديب، على أكثر من 33.5 مليار مشاهدة، فيما حصل هاشتاغ العدالة لجوني ديب على 20.2 مليار مشاهدة.

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، الأربعاء الماضي، قراراً يدين الممثلة،آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.

وجاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات نجمي هوليوود.

وظهر ديب منذ أيام في حفلة لصديقه عازف الغيتار الصخري جيف بيك في إنجلترا، وصرح إنه لايزال في "حالة صدمة".

وبدا ديب في حالة معنوية جيدة عندما خرج لتحية المهنئين بعد الحفلة الموسيقية، لإمضاء التوقيعات والتقاط الصور، مع حشد من حوالي 200 شخص انتظروا عند باب المسرح لرؤيته يغادر.