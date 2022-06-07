النائب الاردني عبدالله عواد: تنكة البنزين ستصل إلى 30 ديناراً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- قال النائب عبد الله عواد إن سعر تنكة البنزين سيصل إلى 30 دينار خلال الشهور المقبلة. وأضاف في اجتماع لجنة الطاقة النيابية بأن المعلومة وصلت له من مصادر موثوقة.

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