نائب اردني يطالب الحكومة بفتح استيراد الحمير لاستخدامها للنقل .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- طالب النائب زيد العتوم ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة باستيراد "الحمير " لاستخدامها للنقل وتخصيص مسار خاص لها ، الى حين ان تستطيع توفير حلول ريادية مناسبة للمواطن على حد وصفه . وجاء ذلك اجتماع للجنة الطاقة النيابية لمناقشة ارتفاع تعرفة المشتقات النفطية محليا .

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