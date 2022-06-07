موقع https://moe.edu.kw/ ظهور نتائج الكويت 2022 الفصل الثاني بالرقم المدني عبر المربع الالكتروني

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عمر شويل - جدة من أهم العناوين التي يبحث عنها عدد كبير من اولياء الامور والطلاب كذلك في مختلف أنحاء الكويت في هذا التوقيت عن الاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة الفصل الثاني 2022، وقد جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اعلان نتيجة الطلاب بناء على ما صرحت به وزارة التربية والتعليم الكويتية خلال الفترة الاخيرة، حيث أنتهت كافة امتحانات الطلاب في جميع المراحل الدراسية والصفوف المختلفة في الكويت، ومن المتوقع ان يتم اعلان نتائج الطلاب خلال هذه الساعات، لذلك نستعرض الآن كيفية استخراج نتيجة طلاب الكويت الفصل الثاني 2022 بالرقم المدني عبر موقع المربع الالكتروني.
نتيجة امتحانات الطلاب في الكويت 2022 الفصل الثاني
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية رسميا انهاء كافة عمليات الامتحانات لمختلف الصفوف الدراسية للطلاب في جميع أنحاء الكويت خلال الأيام الاخيرة، والتي جاءت من خلال لجان ومراكز الامتحانات المختلفة المعتمدة من قبل الوزارة، ومن المقرر ان تشهد الساعات المقبلة الاعلان عن نتائج كافة الطلاب بعدما تم الاعلان عن انهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وذلك تمهيدا لانطلاق امتحانات طلاب الصف الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت خلال الايام المقبلة، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اعلان كافة نتائج الطلاب والتي يتم اعلانها الكترونيا من خلال موقع المربع الالكتروني.
الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بموقع المربع الالكتروني لكي يتم الاستعلام عن نتيجة جميع الطلاب في كافة الصفوف الدراسية المختلفة، ليتم استخراج النتيجة بسهولة باستخدام الموقع والاسم الثلاثي الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول عبر رابط بوابة المربع الالكتروني نتائج الكويت 2022.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية الخاصة بالطلاب.
- يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الطلاب.
- يتم اختيار ما بين المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
- يتم تحديد المرحلة الدراسية التي بها الطالب.
- يتم تحديد الفصل الدراسي الخاص بالطالب وهو الفصل الثاني.
- ثم أدخل الرقم المدني ومن ثم ادخال الاسم بشكل ثلاثي.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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