نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر لجميع الطلاب tharwa.education.gov.dz في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر، لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر ان تصدر من خلال موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر، على أن يكون ذلك خلال الساعات القليلة القادمة ولكافة الطلاب في جميع الصفوف، حيث ان الاستعلام عن النتيجة في العام الدراسي الحالي من المقرر أن يكون الكترونيا، وذلك تخفيفًا على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.
موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر
إن الحصول على نتائج كافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية يكون من خلال موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر، حيث انه حسب قرارات المسؤولين فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب واستخراج كشف النقاط الخاص بالفصل الدراسي الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 خلال الساعات القادمة، ليستطيع كافة الاولياء والتلاميذ الحصول على كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، حيث أن عملية الحصول على النتيجة تتم الكترونيا ومن خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب وابرز تلك البيانات هي الرقم الامتحاني ورقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب.
الاستعلام عن النتيجة عبر موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر
يمكن الان لكافة الطلاب في جميع المدن الجزائرية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:
- في اول خطوة قم بالدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ المعتمد للحصول على النتيجة.
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اليوزر نيم والباسورد.
- إذا لم يكن لديك حساب داخل الموقع قم بإنشاء حساب جديد عن طريق كتابة البيانات المطلوبة.
- قم بالضغط على “نتائج الطلاب” بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية في الموقع.
- سيطلب منك الموقع بعض من بيانات الطالب، قم بإدخالها بشكل صحيح.
- بعد الانتهاء من ادخال بيانات الطالب اضغط على استعلام، وستصدر لك النتيجة.
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