نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الإعدادية” رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي للحصول على نتائج الطلاب برقم الجلوس 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن نتيجة كافة طلاب صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الشهادة الاعدادية من المقرر أن تصدر من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، وذلك ليتعرف كافة الطلاب على النتائج الخاصة بهم الكترونيا، وذلك من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب داخل الموقع الالكتروني المخصص للحصول على النتيجة، وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب، او من خلال رقم الجلوس.
رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي
أصبحت نتيجة كافة الطلاب في جميع المحافظات متاحة من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، وذلك لكافة الطلاب، ويعتبر هذا الموقع الرسمي للحصول على النتيجة الخاصة بالطلاب فقط، حيث انه ليس هناك اي مواقع اخرى رسمية يمكن الحصول على تفاصيل النتيجة من خلالها، وهذا هو الموقع الوحيد المعتمد للحصول على النتيجة، وقد جاء هذا في قرار رسمي من المسؤولين لتجنب سرقة البيانات الخاصة بالطلاب، وذلك تسهيلًا على الطلاب واولياء الامور امر الحصول على النتيجة خاصةً خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، والجدير بالذكر أن النتيجة تصدر لكافة الطلاب بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع وأهمها الرقم القومي وبعض البيانات الاخرى التي يتم طلبها داخل الموقع.
خطوات الحصول على النتيجة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي
أصبح من السهل الآن لكافة الطلاب في جميع المحافظات المصرية التعرف على خطوات الحصول على النتيجة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل الموقع الخاص بالاستعلام:
- اضغط على رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وهو الموقع المُحدث والبديل لموقع بوابة نتائج التعليم الاساسي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
- اختر “نتيجة سنوات النقل” ضمن الخدمات في الموقع.
- ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام.
- تأكد من صحة البيانات المُدخلة.
- اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.
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