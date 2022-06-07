نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “behira.gov.eg” حالا استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة اعتماد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رسميا النتيجة الخاصة بشهادة اتمام لمرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” وذلك للعام الدراسى الحالة والتي جاءت بنسبة نجاح 72 ٪، وذلك بعدما اعلنت المحافظة رسميا عن الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس المختلفة التابعة لمحافظة البحيرة بعدما وكذلك تم رصد جميع النتائج، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأخيرة برقم الجلوس عبر الموقع المعلن.

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 محافظة البحيرة

وقد كان محافظ البحيرة قد اعتمد كذلك نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لها 4670 طالبا بنسبة نجاح 79% وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75٪، وكذلك قد اعتمد اللواء المحافظ نتيجة إعدادية تلمذة صناعية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 120 طالبا وحضر منهم 118 ونجحوا بنسبة نجاح 100%، بالإضافة الى امتحان الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالبا وحضر بنسبة 94% ، وقد تم مصر أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بشكل عام، وقد وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح، ومن المقرر ان تعلن النتيجة خلال هذه الساعات من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة بناء على ما اكدت عليه وزارة التربية والتعليم رسميا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

ويمكن استخراج نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني بسهولة في جميع انحاء محافظة البحيرة، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

يتم اختيار الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة البحيرة مباشرة.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني من خلال الموقع.

ومن ثم يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر على الفور وتتضمن كافة نتائج الطلاب.

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