نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 noor.moe.gov.sa للمستجدين بالهوية الوطنية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 برقم الهوية للطلاب والطالبات السعوديين الجدد للصف الأول ابتدائي بالمملكة العربية السعودية العام الدراسي الجديد 2022-2023 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبناء على الخطة الزمنية التي قامت بوضعها وزارة التعليم السعودية تحت إشراف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يشتمل التسجيل لطلاب الأول ابتدائي مرحلتين، المرحلة الأولى يتم فيها تسجيل الأبناء السعوديين لأبويين سعوديين، وفي المرحلة الثانية يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية السعودية، ومدارس التحفيظ السعودية التي لا يحدث فيها نظام المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، والجدير بالذكر أن التسجيل عبر نظام نور noor.moe.gov.sa مع العلم أن في بعض الحالات يتم التسجيل فيها من خلال قائد المدرسة، وهذا النظام يسري على الطالب أو الطالبة الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من القدرة على التسجيل عبر نور.

خطوات تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

إضافة لما سبق ذكره فالتسجيل في مرحلة أول ابتدائي للطلاب والطالبات السعوديين عبر موقع نظام نور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الشاشة الأساسية لموقع نور.

يلي ذلك القيام باختيار رابط التسجيل نور الخاص بولي الأمر.

ثم القيام بإدخال السجل الخاص بولي الأمر.

كذلك قم بإدخال اسم المستخدم في الخانة الخاصة به.

ثم اختيار خانة تسجيل طالب جديد.

كما يجب القيام بإدخال رقم الهوية، أو رقم الإقامة، ثم صلة القرابة للطالب الجديد، وتعبئة خانة تاريخ الميلاد.

كذلك تحديد صف الطفل، وفق تاريخ الميلاد الذي قمت بإدخاله، في الخطوة السابقة.

أيضًا قم بإدخال البيانات الخاصة بسكن الطالب الجديد، وتعبئة خانة رقم الاتصال.

ثم القيام بإختيار المدرسة الخاصة بالطالب الجديد، وفق الإدارة التعليمية التابع لها.

كذلك تأكد من أن كافة البيانات التي قمت بتعبئتها في الخانات، تم إدخالها بشكل صحيح.

في النهاية تعبئة خانة الإقرار والتعهد.

شروط تسجيل نظام نور noor.moe.gov.sa للمستجدين 1444

في نفس السياق السابق ذكره ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa التابع لوزارة التعليم بالسعودية وتعديل عدة شروط خاصة: