العالم اليوم - إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:15 مساءً - في واحدة من أكبر عمليات ضبط لمخدرات على الإطلاق في أوروبا، صادر عملاء إيطاليون، يوم الثلاثاء، 4.3 طن من الكوكايين، تبلغ قيمتها السوقية قرابة ربع مليار يورو.

وتمت عملية ضبط المخدرات التابعة لعصابة "غلف كلان" الكولومبية، في مدينة ترييستي الساحلية الشمالية الشرقية.

ونفذت السلطات أوامر اعتقال بحق 38 شخصا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات دوليا في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وكولومبيا.

ونفذت عملية الضبط الشرطة المالية الإيطالية، ونسقها محققون في مكافحة المافيا، بعد تحقيق استمر لمدة عام شمل أيضا وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وقال محققون في جهاز مكافحة المافيا في بيان إن العملية السرية "تعاملت بقوة مع واحدة من أخطر عصابات المخدرات الكولومبية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وكانت كولومبيا قد سلمت الشهر الماضي، الرئيس المزعوم لعصابة "غلف كلان" إلى الولايات المتحدة.

ويواجه دايرو أنطونيو أوسوغا ديفيد، المعروف أكثر بالاسم المستعار أوتونيل، لوائح اتهام أميركية في ثلاث محاكم فيدرالية.