نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القضاة : سيدنا موسى تزوج كركية - فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج - تداولت مواقع التواصل في الاردن هذا التسجيل للوزير والنائب السابق الدكتور محمد نوح القضاة يتحدث فيه عن رحلة النبي موسى عليه السلام الى مدين .

وقال ان مدين هي " الكرك " وان موسى عليه السلام تمت دعوته على مناسف كركية هناك وتزوج من فتاة كركية .

طبعا القضاة اراد ان يروي هذه القصة بطريقة سردية " شعبية " ولا يُعلم بالضبط هل كان يقصد ذلك او انه كان يتحدث عن المنطقة التي تشملها مدينه مدين في الجنوب والتي يقال انها معان وليس الكرك وفق بعض الروايات بينما تقول روايات اخرى انها في المنطقة المحاذية لمعان وتشمل منطقة معان ومناطق داخل الجزيرة العربية .

فيديو :