حفيد النابلسي يهاجم حفيد الرفاعي في منشور ناري على فيس بوك ( تفاصيل )

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج - هجوم من العيار الثقيل تلقاه رئيس الوزراء الاسبق سمير زيد الرفاعي من حفيد الراحل سليمان النابلسي، رئيس وزراء الأردن الذي شكل حكومته الحزبية في الاردن من 29 تشرين الأول 1956 حتى 10 نيسان 1957 وشغل قبلها بسنوات موقع وزير المالية لفترة وجيزة .

الرد كما قلتا جاء من المحامي سليمان فارس النابلسي حفيد النابلسي الرئيس الذي شكل الوزارة بعد حصول الحزب الوطني الاشتراكي الذي يرأسه على أربعة عشر مقعدًا في البرلمان بانتخابات المجلس النيابي الثالث عام 1956 بتحالف حزبي ضم أيضًا حزب البعث الاشتراكي والجبهة الوطنية .

وقد شن المحامي النابلسي الحفيد هجومه على فترة حكم الرفاعي الجد والد زيد الرفاعي وجد رئيس لجنة الاصلاح سمير الرفاعي ردا على تصريح لسمير الرفاعي اطلقه خلال ندوة بمؤسسة شومان بخصوص الاصلاح السياسي تطرق فيه لفترة حكم النابلسي وكما يبدو فإن التصريح أغضب المحامي النابلسي الحفيد الذي اطلق منشورا على صفحته في فيس بوك تاليا فحواه :

الجد ١٢٨٤

الاب ٢٦٢٤

الابن ٤٠٢

المجموع ٤٣١٠

هذه ليست حصص بقوشان قطعه الارض بل عدد الايام التي قضاها ٣ اجيال من عائله واحده بمنصب رئيس الوزراء بالاردن

وانتهت خدمه كل منهم بقصه ( عدم الحصول على الثقه ، هبة شعبية بدأت بمعان و انتشرت بكل الاردن ، ربيع عربي اسقط عدة انظمه وعنا اكتفى بترويح حكومه يعني ترويح حكومه يساوي ترويح بن علي و قتل القذافي و خلع مبارك و اضطرابات مستمره في سوريا )

ما علينا لما ياتي الحفيد و بمؤسسة محترمه مثل مؤسسه شومان يحكي و يفتي انه حكومه جدي سليمان النابلسي (١٦٢) يوم كانت تخطط للانقلاب على النظام وتتلقى تعليمات الخارج هون صار مشكله

الحكومة الحزبية الوحيدة بتاريخ البلد ما كانت تخطط للانقلاب وارجع لكتب التاريخ اللي صدرت من ٢٠ سنة وجاي هاي ممكن تفهمك اللي صار فعلا

اللي بده يقلب النظام اللي قام الشعب بسبب تصرفاتة يثور بدة يخلص منة مرتين

اللي مجلس النواب ممثل الشعب قرر ما بدي اياك

يا زلمه اترك سليمان النابلسي والحكومة الوطنية على جال ما تبلش فيها

لما حكومة قعدت ١٦٢ يوم كل الناس بتقولك بدنا حكومة زيها او ياريت نوصل لطريق نقدر نشكل وحده بتشبهها و لما قعدتوا ٤٣١٠ ايام وما حدًا بترحم على ايامكم ولا حدا بقول بدنا حكومه زي حكومه جدك الاولى او ابوك الثالثه او حكومتك الثانيه

بهال ٤٣١٠ يوم ما حدا بيسترجي يحكي الله يعيد اسبوعين منهم والا نص الاردنيين بيحكوا عنه منافق وكذاب

يعني كل يوم قضاه جدي بالحكومه مقابله ٢٦ يوم لعائلتكم الكريمة ومع هيك لما تسال مين رئيس وزراء قد حالة بكون جدي على رأس القائمة

و بالنتيجة اذا جدي توفى قبل ٤٦ سنة و شكل الحكومة قبل ٦٦ سنة و لغاية الان مش قادرين تنسوة وبتحاولوا تطمسوا اللي صار معناه المشكلة عندكم مش عنده

و تذكرت بيت شعر بهالمناسبة

كم من رجل يعد بألف رجل وكم من ألف يمرون بلا عداد