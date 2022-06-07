ما الذي أضحك الملك خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي؟ - فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- تفاعل الملك عبدالله الثاني بالضحك، مع عرض رئيس هيئة المديرين في شركة المناصير زياد المناصير، لمنتج سماد طبيعي، خلال اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين.

وأقدم المناصير على تناول "السماد"، ليؤكد أنه منتج طبيعي 100% ويحتوي على معادن .



فما كان من الملك عبدالله والحضور إلا التصفيق والضحك.

وقال المناصير إن كيلوغرام واحد من السماد يكفي لمساحة هكتار كامل من الأراضي الزراعية.



كما عرض المناصير منتجا آخراً من السماد يوفر أكثر من 80% من المياه.

وبدأت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، اليوم الاثنين، الجلسات الحوارية التي تعقد على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.