الاردن : الحبس لمنتحل حساب "الملك" على مواقع التواصل الاجتماعي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:02 مساءً - المدينة نيوز :- اصدرت محكمة صلح جزاء جنوب عمان حكمها بالحبس 3 أشهر على منتحل حساب جلالة الملك . وبينت لائحة الاتهام ان المنتحل قد فتح حساب الكترونيا يعرض المساعدات والخدمات .

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