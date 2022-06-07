نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مدرسة الذهب والحلي 2022 بعد الشهادة الاعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق مدرسة الذهب والحلي بعد الشهادة الإعدادية 2022 من اكثر ما يبحث عنه الطلاب بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، فطلاب الشهادة الإعدادية ينتظرون معرفة تنسيق مدرسة الذهب والحلي لكي يتقدموا للالتحاق بها، حيث أنها أحد المدارس البديلة للثانوية العامة كما أنها توفر العديد من المميزات التي يبحث عنها الشباب، وفيما يلي سوف نعرض لكم تنسيق مدرسة الذهب واهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب الذي يرغب في التقديم.

تنسيق مدرسة الذهب والحلي

مدرسة الذهب والحلي سوف تستقبل الطلاب الذي يكون الحد الأقصى لدرجاتهم 250 درجة، ويستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والقليوبية والجيزة أن يتقدموا للتنسيق في مدرسة الذهب والحلي 2022 من بداية من شهر يوليو المقبل 2022م.

عنوان مدرسة الذهب والحلي

لمن يهتم بالتقديم في مدرسة الذهب فإننا نوفر لكم العنوان وهو: شارع 117 العبور محافظة القاهرة، كما أن الكليات المتاحة للطالب بعد الانتهاء من مدرسة الذهب هى:

كلية الفنون التطبيقية.

كلية التكنولوجيا التطبيقية.

كلية التربية قسم التكنولوجيا التطبيقية.

مميزات الالتحاق بمدرسة الذهب والحلي

يرغب الطلاب في الالتحاق بمدرسة الذهب والحلي بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية ومعرفة النتيجة بسبب المميزات العديد التي ينالها من خلال تنسيق مدرسة الذهب والحلي بعد الشهادة الاعدادية ومن ابرز المميزات ما نذكره في السطور التالية.

يتمكن الطالب من العمل في شركات ايجيبت جولد بعد الانتهاء من فترة الدراسة.

المدرسة توفر ورش بها لتدريب الطلاب، وتحتوي هذه الورش التدريبية على أحدث المعدات والأجهزة الخاصة بتصنيع الذهب.

الدراسة في المدرسة عبارة يومان نظري، و أربعة أيام عملي.

الطالب ينال مكافأة شهرية قدرها خمسمائة جنيه بعد أن يلتحق بالمدرسة مباشرة.

المدرسة توفر للطلاب الرعاية الصحية المطلوبة.

لذلك فإن المدرسة خيار أفضل للعديد من الطلاب، كما أنها مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولهذا فإنه يطبق عليها كافة قوانين وقواعد المدارس الأخري، كما أن الطالب يلتحق بالمدرسة مجانا، ولا يحتاج إلى أوراق غير الأوراق الأساسية التي تطلبها معظم المدارس.

قدمنا لأولياء الأمور والطلاب التي لديهم الرغبة في الالتحاق بمدرسة الذهب والحلي في القاهرة كافة المعلومات حول هذه المدرسة ليكون لديهم قدر كبير من التفاصيل ومعرفة إذا كان حقاً يرغب الطالب في الالتحاق بها أم لا.