نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات “ظهرت الأن” عبر بوابة النتائج الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات، حسب ماتم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فإن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الخاصة بجميع المحافظات قد اصبحت متوفرة الآن لجميع الطلاب الكترونيا، وذلك من خلال بعض البيانات التي تتم من خلال الموقع الالكتروني المعتمد، حيث قد تم الاعلان من قبل المسؤولين داخل الوزارة أن النتيجة الخاصة بالطلاب متاحة الآن، على أن يتم اتاحة النتيجة في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة، والجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية قد ظهرت منذ قليل، وذلك من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات

لقد تمت اتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات إلكترونيا، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها من كل طالب داخل الموقع الخاص بالاستعلام وأهم تلك البيانات هي رقم الجلوس او الرقم القومي الخاص بكل طالب، والجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بكافة الطلاب قد صدرت بناءًا على دمج كل من درجات الفصل الدراسي الأول بإجمالي 140 درجة بالإضافة إلى درجات الفصل الدراسي الثاني بإجمالي 140 درجة ايضًا، لتصدر نتيجة نهاية العام الدراسي 2021/2022 بإجمالي 280 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات

يمكن الان لكافة طلاب الشهادة الاعدادية التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 لجميع المحافظات، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية إلى موقع البوابة الالكترونية المعتمد التالي:

اضغط على الرابط الالكتروني الخاص بموقع موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وهو الموقع المُحدث والبديل لموقع بوابة نتائج التعليم الاساسي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع، قم بالضغط على خدمة “نتيجة الشهادة الاعدادية”

ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام وأهمها رقم الجلوس.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

تتيح الآن وزارة التربية والتعليم المصرية إمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث يمكن التوجة الى بوابة النتائج للحصول على النتيجة الخاصة بكافة الطلاب من جميع محافظات مصر برقم الجلوس، ويتم الاستعلام عن طريق الخطوات التي حددتها الوزارة والتي قد ذكرناها لكم خلال السطور السابقة.