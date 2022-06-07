نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم القليوبيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء السابع من شهر مايو الحالي عن نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية “نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي”. حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب أكثر من بأربعة وسبعون في المئة. من إجمالي الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الاعدادية العامة في مختلف التخصصات المهنية. للمكفوفين، صناعية والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع. وحاليا ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022. والاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية

علاوة على ذلك، بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 بمحافظة القليوبية بشكل رسمي من قبل موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية. أتاحت وزارة التربية المصرية رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022. الذي يمكن من خلاله الاطلاع على كافة درجات الطلاب ومعرفة مجاميعهم المتحصل عليها في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي. وذلك باستخدام اسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية

قدم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خالص التهنئة لجميع الطلاب. الذين نجحوا في الشهادة الاعدادية 2022 بمحافظة القليوبية. كما نتمنى نحن في موقع ثقفني الإخباري النجاح للجميع ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 بالقليوبية ترك تعليق أسفل المقال. مدرج فيه معدل الطالب الناجح لنشارككم فرحتكم.

يمكنكم كذلك كتابة رابط مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية https://www.qalubiaedu.org/ على محرك بحث جوجل بمجرد الدخول على الموقع تنتقل إلى تبويب الخدمات ومنها اإلىنتيجة الشهادة الاعدادية، بعدها يجب اأنتختار نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبيه تضغط عليها ثم تكتب رقم جلوسك وتنقر على بحث ستتمكن من الحصول على نتيجتك

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 القليوبية

عرف محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وبالضبط بمحافظة القليوبية عمليات بحث رهيبة عن رابط مديرية التربية والتعليم نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022. الذي يمكن من خلاله الحصول على كافة درجات طلاب الصف الثالث الاعدادي الذين اجتازوا في وقت سابق امتحانات الترم الثاني للاعدادية العامة ويمكن استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية باتباع الخطوات التالية:

بداية، يدخل الطالب أو الطالبة إلى رابط موقع ثقفني https://natega.thaqfny.com/

ثانيا: يجب أن تختار المحافظة التي تدرس فيها

ثالثا: أكتب رقم الجلوس الخاص بك، أو الاسم أو المدرسة أو الإدارة حسب رغبته في البحث عن نتيجته. بعد ذلك عليه أنقر على مربع البحث زر عرض نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، وستظهر له كل تفاصيل النتائج.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا هذا والذي بينا لكم فيه موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القليوبية .التي تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل موقع وزارة التربية والتعليم المصرية يوم 07-06-2022، كما ارجنا لكم في مقالنا هذا خطوات الاستعلام عن النتيجة ونتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي.