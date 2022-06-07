بوريس جونسون ينجو من فخ المحافظين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وحظى جونسون على دعم 59% من نواب حزبه، إذ رفض 211 نائبا، فى مقابل ‏‏148 حجب الثقة عنه.‏ ويأتى التصويت نتيجة الانتقادات التى طالت رئيس الوزراء بسبب حفلات أقيمت فى مقرات حكومية خلال فترة الإغلاق الذى شهدته البلاد بسبب فيروس كورونا.

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